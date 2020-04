Codhab assina contrato para construir 72 unidades habitacionais em Santa Maria

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (29), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) assinou contrato que prevê a construção de 72 apartamentos na CL 105, em Santa Maria.

Os beneficiários serão famílias habilitadas na lista da Companhia com faixa de renda 2 em diante (de R$ 2,6 mil até 12 salários mínimos). O prédio contará com nove pavimentos compostos por oito unidade cada, e os apartamentos serão de 47m², com dois quartos, sala, cozinha americana com área de serviço e sanitário.

A edificação será construída com todos os critérios de segurança, salubridade e qualidade que o programa determina. O principal objetivo é proporcionar moradia digna aos cidadãos e diminuir o déficit habitacional no DF.

O investimento é pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e o prazo de execução das obras é 24 meses após a aprovação da demanda pelo Agente Financeiro quanto à relação de cadastros indicados pela Codhab.

Com informações da Agência Brasília