Codeplan lança, neste sábado (12), novo Atlas do DF

PUBLICIDADE

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) publica neste sábado (12), às 10h o novo Atlas do Distrito Federal. A publicação, dividida em oito capítulos, contou com a parceria da Secretaria de Turismo do DF e do Escritório de Assuntos Internacionais do DF.

Os capítulos do Atlas foram definidos por localização geográfica, caracterização ambiental, histórico de ocupação, divisão territorial, meio socioeconômico, infraestrutura, arquitetura e elementos culturais, Brasília, destino internacional.

Em sua apresentação, o governador Ibaneis Rocha destaca que não será apenas o Estado que se beneficiará com a publicação. “Contendo dados ricamente coligidos e sistematizados sobre o clima, a geologia, a vegetação, o uso do solo, a urbanização e a demografia do DF, o Atlas, em sua versão 2020, estará a serviço de toda a população” disse.

O presidente da Codeplan Jean Lima, explica que, com a publicação, se reforça o papel de aproximar suas pesquisas e produtos ao público alvo: técnicos e gestores públicos, sociedade civil, empresários, empreendedores e pesquisadores, ao mesmo tempo que responde às demandas da população do DF quanto à transparência e à democratização de dados e informações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A versão digital, dividida em capítulos, estará disponível no portal Codeplan.

As informações são da Agência Brasília