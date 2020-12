Cobras em cativeiro são resgatadas em operação FIDI

PUBLICIDADE

Policiais da 35ª DP deflagraram a operação FIDI, serpente em grego, e prenderam em flagrante uma universitária de 19 anos pelos crimes de posse de drogas para consumo pessoal e animais silvestres em cativeiro .

A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (7). Os fatos chegaram ao conhecimento dos policiais através de denuncias anônimas informando que a denunciada mantinha cobras e vasos de maconha em sua residência, situada no setor Contagem, em Sobradinho II/DF.

Em buscas no local, os policiais encontraram uma pequena porção de haxixe e duas serpentes da espécie corn snake ou cobra do milho. Na casa ainda foram encontrados ratos congelados, os quais eram utilizados como alimento para as serpentes.

Indagada a respeito das cobras, a autora disse que as adquiriu pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, pela internet, de uma pessoa que conheceu no facebook, tendo as recebido pelos correios.

A autora foi conduzida à delegacia e foi autuada pelos crimes de ter animal silvestre em cativeiro e posse de drogas para consumo pessoal. Somadas, as penas podem alcançar 2 anos de prisão.Após assinar o termo de compromisso de comparecimento em juízo, a autora foi liberada.

As serpentes, batizadas pela autora de DANDARA (laranja) e CINARA (branca) e os ratos congelados foram apreendidos e serão encaminhadas ao CETAS/IBAMA.

