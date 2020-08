Cobra gigante é apreendida em desdobramento do caso da Naja

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (13), uma cobra de 8 metros e 80 kg foi apreendida em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil divulgou que chegou ao local por meio de uma denúncia anônima, em um desdobramento das investigações do Caso da Naja, que revelou esquema de tráfico de animais no DF.

Agentes da 14ª Delegacia de Polícia do Gama apreenderam a cobra. Ela estava dentro de um terrário e, segundo os investigadores, era criada na residência há 11 anos.

A cobra é uma phyton asiática, uma das maiores espécies de cobra do mundo.

No local a polícia também apreendeu outras cinco serpentes. Todas foram encaminhadas a delegacia e serão entregues ao Centro de de Triagem de Animais Silvestres do Distrito Federal (DF).

Os donos do animal não estavam na residência quando a polícia chegou e a pessoa que atendeu a porta será levada a delegacia para apurar relação com o caso.