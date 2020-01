Cobra do Zoo de Brasília foi encontrada

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quarta-feira (29) uma cobra-píton que estava perdida foi encontrada. Após enfrentar as dificuldades de um mundo diferente do local em que vive, um exemplar de píton-indiana que escapou do Zoológico de Brasília está de volta. Eli, como a cobra é carinhosamente chamada pela equipe, foi encontrada nas proximidades do zoo, entre a área de manutenção e a mata.

Era um dia normal para os funcionários da casa, até que um bombeiro hidráulico notou a presença de uma serpente perto da sua sala de trabalho. Rapidamente, a diretoria de répteis foi até o local e identificou que o exemplar era da espécie píton-indiana. Como todos os animais do zoo são microchipados, a equipe fez a leitura do chip e confirmou que se tratava de Eli – até então, desaparecida.

A partir de uma das características do animal – a de sentir odores a longa distância –, a suspeita é que Eli tenha farejado a alimentação das outras pítons e, então, seguiu em direção à área interna do Zoológico. De acordo com o diretor de répteis, Carlos Eduardo Nóbrega, Eli não pode voltar para a natureza porque sua criação sempre foi em cativeiro.

“Por ela ter nascido e crescido em cativeiro sua vida toda, infelizmente não estaria apta para a vida livre, podendo até reconhecer ambientes urbanos como seu meio natural”, explica. “Outro fator que também impede sua soltura é que o animal é exótico, não pertencendo à fauna brasileira.”

Aparentemente, Eli está bem. Mas, como passou um período em vida livre, é necessário ficar em quarentena para passar por alguns exames. Se estiver tudo certo, em breve Eli voltará ao seu recinto no serpentário. Além de Eli, o Zoológico tem mais outros dois indivíduos da mesma espécie, Cabral e Celeste.

Com informações da Agência Brasília.