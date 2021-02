CMDF atende ocorrência de incêndio em caminhão no Jardim Botânico

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta segunda-feira (15), uma ocorrência referente a caminhão que pegou fogo, na DF-473, Jardim Botânico. Para realizar a operação, os bombeiros contaram com a participação de 15 militares e a utilização de três viaturas.

De acordo com informações, o veículo era conduzido por Joscinei Silva de Jesus. O motorista trafegava na via DF 473, sentido Brasília, quando o caminhão começou a pegar fogo. O condutor alegou ter escutado o barulho de um estouro e imediatamente a direção do veiculo ficou pesada, ele encostou o veículo e viu que estava pegando fogo no veiculo e acionou o CBMDF.

As equipes conteram o incêndio, que atingiu a cabine e parte do baú, que estava vazio. O episódio não teve feridos, e o local ficou aos cuidados da PMDF.