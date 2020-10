CMBDF realiza operação contra incêndio em chácara do Lago Oeste

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta terça-feira (20), uma ocorrência de incêndio em um galpão de uma chácara na Rua 03, no Lago Oeste. Para realizar a operação, as equipes do 22° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) contaram com a utilização de cinco viaturas e a participação de 18 militares.

Segundo as informações divulgadas, o incêndio se concentrou em uma área utilizada como depósito dentro da residência e queimou toda a parte interna do local, o que resultou no desabamento do telhado da edificação. Ainda segundo o CMBDF, não hou vítimas no episódio. As causa ainda não foram descobertas, mas a equipe de perícia foi acionada.