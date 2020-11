Clube mais antigo de Brasília empossa nova gestão

PUBLICIDADE

Clube cuja idade é a mesma da Capital Federal e que também tem como idealizador o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o Iate Clube de Brasília elege novos comandantes a cada três anos. Neste domingo (15), o novo comodoro – nomenclatura dado ao gestor responsável pelo espaço -, eleito para o biênio 2020-2023, Flávio Pimentel, tomou posse, em um evento que contou com a presença do vice-governador Paco Britto e de ex-gestores que fizeram história no Iate.

Eleito com propostas como melhorias da infraestrutura digital, ampliação da oferta de vagas nas escolas esportivas e construção da Escola de Desportos Náuticos, Flávio Pimentel, que teve quase mil votos entre os eleitores que participaram da primeira eleição virtual do Iate Clube de Brasília, recebeu o timão das mãos do ex-comodoro, Rudi Finger. O Timão, que simboliza o comando do Clube, é confeccionado em madeira de lei, e ostenta em suas laterais os nomes de outros comodoros, que o receberam ao início de cada mandato.

“Esta cerimônia tem diversos significados, mas gostaria de destacar apenas um: o coroamento de uma campanha propositiva, com clima de paz e respeito, porque entendemos ser o melhor para o Iate”, destacou Pimentel. “Estou ciente da enorme responsabilidade de dar continuidade aos trabalhos dos comodoros que me antecederam e das promessas de redução de custos e de um diálogo maior com associados e funcionários”, completou.

História

O novo comodoro contou, ainda, sua história com o clube que começou aos 16 anos. “Era um jovem atleta. Aqui aprendi a velejar”, disse. Pimentel já foi vice-diretor de Iatismo na unidade de Brasília, conselheiro e diretor de Esportes Náuticos do clube. “Chego com muito entusiasmo para uma gestão dedicada a toda família iatista”, concluiu.

O vice-governador Paco Britto ressaltou, em seu discurso, a importância histórica do Iate Clube de Brasília. “É uma satisfação frequentar um clube que se mescla com a relevante construção da nossa capital, a nossa ‘sala de visitas da nova Metrópole’, como se referiu JK ao Iate Clube”, lembrou. “Quem tem o prazer de entrar nesta ‘sala de visita’ é muito bem recebido”, completou Paco que enfatizou, ainda, a importância do trabalho de ex-comodoros e funcionários do clube ao longo dos anos.

Nova comodoria

A nova comodoria eleita do Iate Clube de Brasília é formada por Flávio Pimentel (Comodoro), Maurílio Santinello (1º vice-comodoro) e Cecília Moço (2ª vice-comodoro). Também tomaram posse neste domingo, os 60 novos conselheiros eleitos – efetivos e suplentes, que têm como presidente do Conselho Deliberativo, Edison Garcia, presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB). “A eleição acabou, daqui pra frente o que importa é o futuro. Vamos todos, homens e mulheres, trabalhar por um Iate melhor, que seja exemplo nos esportes, na vela e de clube social”, disse Garcia.