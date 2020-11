Clínicas veterinárias podem se credenciar para castração de cães e gatos

PUBLICIDADE

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (26), o edital de chamamento público para credenciamento de clínicas e hospitais veterinários para castração de cães e gatos. O edital é destinado aos estabelecimentos interessados em firmar contrato com o Instituto Brasília Ambiental para prestação de serviços gratuitos à população. O prazo para apresentação das propostas é de 30 dias corridos.

Para participar do processo, as clínicas e hospitais veterinários devem apresentar a documentação de habilitação exigida na sede do Brasília Ambiental, das 09h às 17h, mediante agendamento pelo e-mail [email protected]

Em função da pandemia de Covid-19, neste ano a documentação também pode ser encaminhada para [email protected], da Central de Atendimento ao Cidadão. O interessado deve especificar no título do e-mail que se refere ao Edital de Chamamento de clínicas e sinalizar que o conteúdo é destinado à Unidade de Gestão de Fauna.

Confira os detalhes do edital .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília