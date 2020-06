CLDF suspende licitação para construção de restaurante de R$ 1,8 mi

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Hylda Cavalcanti

Segundo publicação feita no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (2) a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) suspendeu a licitação que implementaria um restaurante, abrigo de ambulância e a praça do servidor.

Parlamentares questionaram o destino do valor que havia sido orçado, de R$ 1,8 milhão, durante a pandemia do novo coronavírus atingir a capital.

A CLDF havia aberto processo licitatório ainda em 2019 para construção dos novos espaços internos. O gasto estimado era de R$ 2.122.321,18. A Mesa Diretora, entretanto, diminuiu o valor.

O caso tem pouco mais de 10 dias de outra polêmica, observada na CLDF, já que no último dia 21 foi revogada alteração do plano de saúde da Casa que previa a inclusão, entre os beneficiados, de ex-deputados distritais.

No último final de semana, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) enviou requerimentos ao presidente e vice-presidente da Câmara, respectivamente os deputados Rafael Prudente (MDB) e Rodrigo Delmasso (Republicanos), para pedir o cancelamento da licitação.

‘Desnecessária’

“É uma obra desnecessária e fora de hora”, afirmou Vigilante, ao lembrar do período de pandemia com a covid-19. Segundo o distrital, mesmo que este dinheiro já tenha sido aprovado pelo orçamento da casa, diante da situação observada no país e no mundo é pertinente que seja destinado às ações de prevenção da pandemia.

O deputado ainda destacou que os servidores da CLDF não precisam de um restaurante, já que possuem um bom auxílio alimentação e bons restaurantes instalados ao redor da casa legislativa. Hoje, o valor do auxílio para cada servidor é de R$ 1.340,00.

Outros parlamentares também se manifestaram contrários ao restaurante, caso de Eduardo Pedrosa (PTC), para quem o momento não é propício para uma construção desse tipo.

A licitação que foi suspensa era referente, além da implantação do restaurante, também à construção de um abrigo de ambulância e da praça do servidor. “O período também não é de se pensar em construir praças e sim, de buscarmos mais cuidados com a saúde da população. E mesmo se fosse, há tantos lugares no Distrito Federal precisando de praças que não vejo cabimento construção de uma praça na sede da CLDF”, reclamou Vigilante.

A mesa diretora da Câmara, responsável pela suspensão da licitação, não se manifestou sobre o tema. Aguarda-se amplo debate sobre o tema na sessão plenária prevista para se realizar nesta tarde.