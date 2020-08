CLDF se reúne com lideranças para discutir volta às aulas. Assista

PUBLICIDADE

A Câmara Legislativa (CLDF) realiza, neste momento, uma reunião para discutir o retorno às aulas de forma presencial.

Participam do encontro o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep) e a Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino (Aspa-DF).

O objetivo é chegar a um acordo sobre a volta às aulas. Estão em pauta a data de retorno, qual setor da educação volta primeiro (infantil, fundamental ou médio) e as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, entre outros subtemas.

Caso haja consenso, uma proposta deve ser apresentada ao Governo do Distrito Federal (GDF) na quinta-feira (12).

