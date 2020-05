CLDF recebe “Drive Thru da Solidariedade” para arrecadação de donativos

PUBLICIDADE 

O Sindicato dos Servidores da CLDF e Tribunal de Contas (Sindical) organizaram um novo ponto de coleta de donativos, montado pelo no acesso principal da Casa. O “Drive Thru da Solidariedade” vai permitir que as pessoas participem da campanha de arrecadação para famílias que enfrentam dificuldades em razão das medidas de combate ao novo coronavírus.

“Queremos incentivar e ajudar as pessoas a fazerem doações com a garantia que não estarão se colocando em perigo”, explica o presidente da entidade, Jeizon Silvério.

A iniciativa busca arrecadar alimentos não perecíveis, roupas e produtos de higiene para distribuir instituições que auxiliam famílias em situação de necessidade. A campanha teve início nesta segunda-feira(4) e deverá ser mantida até o fim da quarentena. “Os doadores não precisam nem descer do carro”, lembra Jeizon.

Serviço

Localizado na entrada principal da Câmara Legislativa, o posto de coleta funcionará de segunda à sexta-feira das 9h às 17h. No local, pessoas treinadas e protegidas com equipamentos de proteção estarão aptas a coletar os produtos.

Graças ao apoio do Banco Sicoob, também serão recebidas doações em dinheiro. Basta depositar ou transferir para o Banco Sicoob Legislativo (756), agência 4259, conta 3280-8, CNPJ: 37.992.849-0001/07, do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

