CLDF reafirma parceria com governo para garantir vacina e retomar a economia

PUBLICIDADE

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) iniciou os trabalhos de 2021 nesta terça-feira (2). No primeiro dia do ano, o presidente da Casa, o deputado Rafael Prudente (MDB), reafirmou o objetivo de trabalhar em parceria com o GDF para vacinar todos os brasilienses. “Queremos uma CLDF fiscalizadora e independente para, junto com todos os órgãos públicos, proporcionar melhores condições de vida à população. Desejando que possamos vacinar todos contra a Covid-19 e, ainda, que este ano seja o da retomada da economia”, declarou.

Prudente dirigiu-se aos colegas parlamentares, à deputada federal Flávia Arruda (PL), coordenadora da bancada do DF na Câmara dos Deputados, autoridades locais e ao vice-governador Paco Britto, que participaram da sessão solene, realizada de forma híbrida, no plenário da CLDF, respeitadas as regras sanitárias, e por videoconferência. “Hoje, retornamos ao plenário, mas as atividades não foram suspensas durante o recesso”, frisou o presidente da Casa. Prudente destacou que restam 697 dias até o final desta legislatura: “É o prazo que temos para cumprir a missão que nos foi confiada”.

Ao tratar do ano de 2020, o deputado disse que tudo foi feito para que o governo pudesse atender a população de maneira satisfatória durante a pandemia, incluindo a aprovação de propostas que servirão de base para a economia local no período pós-pandemia. “Aprovamos também dezenas de proposições nas áreas saúde e assistência social, inclusive visando ao auxílio emergencial. E será com esse mesmo espírito de luta que trabalharemos e conduziremos a CLDF nos próximos dois anos”, garantiu. Além disso, cumprimentou os representantes do setor produtivo presentes à solenidade e afirmou que “todos os projetos relacionados a esta área serão prioritários”.

União de todos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, a deputada Flávia Arruda, falando em nome da bancada federal, pregou a “união” de todos para superar a crise gerada pela pandemia. Antes, salientou as mais de 225 mil vidas interrompidas pela Covid-19. “Há uma crise de saúde, mas há também uma crise socioeconômica. Por isso devemos superar divergência para dar respostas à população do Distrito Federal”, argumentou. “Não podemos permitir que pessoas vivam na fome, no desemprego e sem saber se terão vacina”, reforçou, conclamando os poderes do Estado a se conectarem em torno da comunidade brasiliense.

Apoio da CLDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o vice-governador fez um balanço das ações do GDF nas diversas áreas de responsabilidade da administração pública, começando pelo enfrentamento da pandemia. Paco Britto assegurou que o governo não ignorou, em nenhum momento, a emergência sanitária, e pontuou suas medidas em parâmetros científicos. Também defendeu a atuação conjunta dos poderes constituídos em prol do bem-estar da população. Em seguida, citou exemplos de projetos aprovados pela Câmara Legislativa que permitiram a atuação do GDF, como o Refis e os programas Renda Minha Temporária e de Crédito Emergencial.

Também assegurou que o governo “está pronto para vencer desafios postos” e elencou, além das atividades “realizadas com o apoio da CLDF”, obras governamentais e outras realizações nas áreas de saúde, social, economia, infraestrutura, turismo, mobilidade urbana, habitação, educação, segurança, comunicação, preservação do patrimônio, assuntos fundiários e serviço público. “Todas estão detalhadas no documento enviado pelo governador à Câmara Legislativa”, informou. Por fim, Paco Britto disse que o GDF priorizou a “política de resultados”, realizando muitas “entregas” à população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Votações

A sessão da CLDF desta terça-feira teve caráter solene e, por esse motivo, não houve votações. Nesta quarta-feira (3), às 15 horas, os deputados distritais voltarão a debater e serão apreciadas proposições constantes da ordem do dia. Devido à situação, as sessões, reuniões das comissões e demais atividades legislativas continuarão a ser realizadas por meio de videoconferência e podem ser acompanhadas pela TV Web CLDF e pelo canal da Câmara Legislativa no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

As informações são da CLDF