CLDF presta homenagem a 15 policiais por atos de bravura

Na manhã desta quinta-feira (11), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou um evento para homenagear 15 policiais militares. A cerimônia teve o intuito de reconhecer os esforços prestados pelos agentes públicos, que receberam Moções de Louvor.

O presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB), esteve resente na cerimônia e destacou a importância de se reconhecer méritos de “todo bom trabalho prestado para a sociedade”.

“Continuem com o trabalho belíssimo que a PM tem feito aqui no DF. Contem conosco para que possamos avançar nas pautas em benefício do trabalho tão valoroso de vocês”, frisou o parlamentar.

Também presente no local, o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, parabenizou os militares pela honraria, além de Rafael Prudente, ao destacar a importância de se reconhecer as pessoas que executam atos nobres.

“Parabéns a cada um de vocês. Em nome do governo, agradeço o empenho, que tem se refletido na melhoria dos índices de segurança”.

