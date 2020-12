CLDF lança plataforma de EAD com curso sobre Educação em Direitos Humanos

PUBLICIDADE

A Câmara Legislativa do Distrito Federal lança, nesta sexta (18), sua própria plataforma de educação a distância. Em comemoração ao lançamento, será realizada audiência pública às 9h30 com a presença dos parlamentares Fábio Félix (PSOL), presidente da Comissão de Defesa Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, e Jaqueline Silva (PTB), 3ª Secretária da Mesa Diretora e responsável pela Escola do Legislativo (Elegis/CLDF).

A Educação em Direitos Humanos será o tema do primeiro curso a ser ofertado na nova modalidade. Anteriormente apresentado apenas de forma presencial, o curso, agora na 6ª edição, será lecionado através de aulas gravadas, além de textos e exercícios. A abordagem remota representa um possível aumento no alcance do conteúdo uma vez que permite a participação de um número maior de alunos.

Estão previstas 200 vagas para a disciplina que terá uma carga horária de 36 horas, divididas em sete módulos de quatro horas e um último de oito horas, e abordará os seguintes tópicos: Concepções de Direitos Humanos; Gênero e Direitos Humanos; a Comunidade LGBT e Direitos Humanos; Questão Racial e Direitos Humanos; Economia, Desigualdades e Direitos Humanos; Direito à Cidade e Direitos Humanos; Sistema de Segurança, Sistema Prisional e Direitos Humanos; Estratégias de Defesa dos Direitos Humanos. O módulo final terá um aumento na duração, porque os alunos irão apresentar projetos sociais relacionados à defesa dos direitos humanos aplicados em locais de suas comunidades, como escola, trabalho ou outras instituições relevantes aos participantes.

Em um primeiro momento, todas as aulas serão gravadas previamente, mas a intenção é proporcionar reuniões síncronas no futuro e expandir a grade curricular da plataforma. “Educação em Direitos Humanos” é apenas o primeiro de um total de 25 cursos que a Elegis planeja ofertar a distância. Processo Legislativo, Educação Política e Prevenção à violência doméstica, entre outros, são alguns que ainda estão sendo elaborados. A prioridade de oferta é a de conteúdos que contribuam para a formação da cidadania.

O curso é resultado de uma parceria entre a CDDHCEDP com a Elegis, que convidaram professores de alto nível de formação acadêmica, em maioria doutores, para elaborar o conteúdo da disciplina. Além dessa cooperação também há convênios com o Instituto Legislativo Brasileiro, a escola de governo do Senado Federal; o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados e outras instituições. O objetivo da colaboração entre esses centros de ensino é o intercâmbio de cursos, que já está sendo discutido.

