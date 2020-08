CLDF inicia os trabalhos do segundo semestre de 2020

PUBLICIDADE

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) inicia nesta terça-feira (04), de maneira oficial, o segundo semestre de trabalhos legislativos. A formalidade, no entanto, não altera a rotina e a convocação de sessões extraordinárias do plenário, que continuarão sendo remotas.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as férias na Casa não chegaram a ser declaradas e o parlamento local funcionou o mês de julho na base de sessões extraordinárias, única hipótese prevista regimentalmente para o funcionamento remoto do Legislativo local.

Para iniciar o segundo semestre, porém, o presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente (MDB), deve declarar a redação final da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) aprovada e a publicação deve sair no Diário Oficial da Casa até quinta-feira (6).

Ao dar início ao segundo semestre legislativo, parlamentares e assessores já preveem um conflito maior com o Buriti que, desde o início da atual gestão, apresenta a sua menor base, com apenas 9 parlamentares. Um servidor foi direto: “será um semestre de embates”.

