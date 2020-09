CLDF faz doação de máscaras para a Secretaria da Mulher

PUBLICIDADE

Por intermédio do deputado Rafael Prudente, a Frente Parlamentar Brasil-Brasília-China da Câmara Legislativa do Distrito Federal destinou para a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) parte das 4 mil máscaras descartáveis e mil aventais doados pelo Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina).

Ericka Filipelli, secretária da Mulher do Distrito Federal, recebeu o donativo e disse que os artigos de proteção individual serão enviados para os equipamentos da rede de enfrentamento da pasta, como os Ceams e a Casa Abrigo. Os espaços foram mantidos abertos durante a pandemia, seguindo as normas de prevenção ao novo coronavírus para seus funcionários e usuários.

A secretária acredita que o combate à Covid-19 exige união e mobilização de todos os setores da sociedade, e neste sentido, a iniciativa mostra que, quando Executivo e Legislativo trabalham juntos, quem ganha é a população.

O material recebido do Ibrachina reforça as ações da SMDF de conscientização sobre o uso da máscara, que estão sendo pelas visitas itinerantes da Unidade Móvel, com o objetivo de distribuir o acessório de proteção bem como de aproveitar a oportunidade para abordar questões relacionados à violência doméstica e oferecer orientações sobre o tema às mulheres.

A Coordenadora dos Equipamentos da SMDF, Pollyana Gonçalves, também ressaltou a importância de garantir o acolhimento seguro às vítimas de violência neste período. Para ela, as máscaras doadas vão reforçar a proteção de toda a equipe de atendimento, bem como das mulheres que buscam ajuda nos equipamentos da secretaria.

“O período de isolamento social deixou as mulheres ainda mais vulneráveis e suscetíveis a situações de violência, e, por esse, motivo foi fundamental manter disponíveis todos os serviços de assistência à mulher, de forma segura e adaptada à nova realidade”, reforça Ericka Filippelli.

Considerados serviços essenciais quando decretada a pandemia, foi preciso adotar as medidas de segurança e prevenção para continuar manter os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, Ceam, e a Casa Abrigo funcionando durante esse período. “Disponibilizamos álcool em gel, fazemos revezamento da equipe, e, além disso, os horários foram adaptados e estão sendo feitos atendimentos com hora marcada, o que evita aglomerações”, esclarece Pollyana Gonçalvez.

Desde o início da pandemia, a SMDF como intensificou as ações de conscientização no combate à violência doméstica, e criou novos canais de atendimento on-line. Além dos meios tradicionais de acolhimento, a campanha “Mulher, você não está só!” passou a oferecer dois novos canais para atendimento remoto: um número de WhatsApp e um e-mail, que ficam disponíveis 24 horas. Agora, é possível agendar os atendimentos nos Ceam de forma on-line, por meio da plataforma do Governo do Distrito Federal, Agenda DF.

Com informações da Agência Brasília