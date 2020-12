CLDF empossa mesa diretora nesta sexta-feira (1º)

PUBLICIDADE

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que vai comandar os trabalhos legislativos e administrativos da Casa entre 2021 e 20221 tomará posse nesta sexta-feira (1º). A sessão solene será presencial e contará com a presença do governador Ibaneis Rocha e a participação virtual de parlamentares e autoridades, além de transmissão ao vivo pela TV Web CLDF às 11h.

Além do presidente Rafael Prudente (PMDB) e do vice, deputado Delmasso (Republicanos), também foram reconduzidos para os cargos na Mesa Diretora, na eleição realizada no último dia 15, os deputados Iolando Almeida (PSC), na Primeira Secretaria, e Robério Negreiros (PSD) na Segunda Secretaria. A novidade na composição dos trabalhos Legislativos será o deputado Reginaldo Sardinha (Avante) na Terceira Secretaria.

Como suplente do primeiro secretário foi eleito o deputado Jorge Vianna (Podemos); do segundo, deputado Agaciel Maia (PL) e do terceiro, deputado Hermeto (MDB). Inédita na história da CLDF, a reeleição de integrantes da Mesa Diretora em um mesmo mandato foi aprovada no final de novembro de 2019 por meio de emenda à Lei Orgânica.

Corregedoria e Ouvidoria

Os distritais elegeram ainda, por unanimidade, o deputado Fernando Fernandes (PROS) para a Ouvidoria e o deputado Hermeto (MDB) para a Corregedoria. À Ouvidoria cabe registrar as demandas da população e à Corregedoria zelar pelo decoro parlamentar, a ordem e a disciplina no âmbito da CLDF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Devido à pandemia e Covid-19, o acesso ao plenário será restrito a 50 pessoas. Demais convidados e imprensa devem acompanhar a sessão solene nas galerias. Não haverá credenciamento prévio para a posse. Os repórteres e equipes interessados na cobertura presencial devem se apresentar à comunicação social da Casa, no térreo inferior, antes do acesso às galerias.

Com informações da CLDF