CLDF derruba vetos de Ibaneis que permitia cortes de luz, água e telefone durante a pandemia

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) rejeitou 10 vetos do governador Ibaneis Rocha a projetos de lei de autoria de deputados distritais, propostas como medidas para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Algumas das propostas proibiam o corte de fornecimento dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia, água, esgoto e o corte do fornecimento de energia elétrica aos consumidores que utilizem equipamentos indispensáveis à preservação da vida que dependem de energia elétrica para o seu funcionamento.

Em Sessão extraordinária remota, na tarde desta quarta-feira (20), A CLDF derrubou os vetos das propostas apresentadas ao governador no mês passado. Agora, as propostas serão promulgadas pela Câmara Legislativa.

Também foi rejeitado, com 18 votos, o veto total ao projeto de lei nº 1.058/2020, do deputado Fabio Felix (PSOL), que De acordo com a proposta, o Banco Regional de Brasília (BRB) poderá criar uma linha de capital de giro destinada à manutenção da produção e para garantia do pagamento de salários dos empregados das empresas beneficiadas. O crédito será oferecido a juro zero e, como contrapartida, as micro e pequenas empresas não poderão demitir os funcionários e deverão apresentar um plano de manutenção de empregos.

“Se a proposta tivesse sido sancionada pelo governador há um mês, não teríamos o triste cenário de pelo menos 45 mil demissões, isso só pelo levantamento do Sindivarejista”, declarou Fábio Felix.

CLDF garante lei que proíbe corte de luz em casas com home care

O suporte vital às pessoas que necessitam de aparelhos para sobreviver ganha um importante reforço. O Projeto de Lei 1.883/2017, que proíbe o corte no fornecimento de eletricidade em residências habitadas por esses pacientes, de autoria do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) teve seu veto rejeitado.

“Essa pandemia tem ensinado a todos os seres humanos a importância da vida. E, não apenas agora, mas em todos os momentos, esse projeto trata de equipamentos sem os quais a vida de pessoas cessa”, comentou Claudio Abrantes.

De acordo com o texto aprovado, caso a empresa descumpra a proibição do corte de luz nas residências das pessoas que precisam de eletricidade para se manterem vivas, deverá pagar multa de R$ 5 mil por dia. A reincidência na mesma casa faz com que o valor seja dobrado.

Mas a impossibilidade da efetivação do corte não significa a extinção do débito para com a concessionária, que poderá recorrer aos serviços de cobrança para receber os débitos em atraso.

Para pleitear o benefício da lei, a família do paciente deverá apresentar laudo médico oficial, discriminando a necessidade do fornecimento contínuo de eletricidade. “Não se trata, de forma alguma, de um incentivo ao calote, mas sim da luta pela manutenção da vida”, explicou Claudio Abrantes.

