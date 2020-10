CLDF debate sobre apoio ao setor econômico

PUBLICIDADE

Na sessão da Câmara Legislativa desta quarta-feira (28), realizada de maneira remota, um dos temas abordados foi o apoio ao setor econômico da capital federal. Durante o debate, o deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos) apresentou dados sobre o desempenho econômico do Distrito Federal no terceiro trimestre deste ano e destacou a importância de um auxílio urgente para o setor produtivo, para que os índices de 2021 não repitam e sejam negativos com tem acontecido ao longo de 2020.

“Se nada for feito, poderá haver queda na arrecadação no ano que vem”, avaliou o parlamentar.”

Já a contração no desempenho da economia do DF (4,2%), registrada de julho a setembro, foi a maior desde que o índice começou a ser medido, em 2012. “Estou preocupado com a atividade econômica do Distrito Federal”, manifestou o parlamentar, listando a redução verificada na indústria (10,9%) e no setor de serviços (3,9%). Com exceção da agropecuária, que cresceu 2,1%, acompanhando tendência nacional, todos os demais setores tiveram queda.

“Outra consequência dessa realidade é o aumento do desemprego, que está próximo de bater os 15%”, atentou. Por isso, segundo Delmasso, será necessário olhar para o setor econômico como “parceiro” no período pós-pandemia. Como uma das soluções, o distrital lembrou da proposta de uma reforma tributária – elaborada a partir de audiências coordenadas por ele, no ano passado – que prevê: a diminuição de obrigações acessórias (taxas etc.); a equiparação de alíquotas com Goiás e estados próximos, além de benefícios aos setores que mais geram emprego e renda. “Precisamos transformar Brasília na capital do empreendedorismo”, concluiu o distrital.

As informações são da CLDF