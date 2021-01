CLDF cria central de denúncias sobre vacinação

PUBLICIDADE

A Câmara Legislativa criou uma central de WhatsApp para apurar denúncias de irregularidades na aplicação de vacinas no Distrito Federal, a Câmara Legislativa criou uma central de WhatsApp. A inciativa é do deputado Distrital Fábio Felix (PSOL), presidente da Comissão Especial da Vacina.

“Recebemos alguns relatos sobre descumprimento da prioridade de imunizações e também muitos questionamentos sobre a transparência desse processo. Solicitamos que a Secretaria de Saúde divulgue uma lista diária com nome e lotação das pessoas que estão sendo vacinadas e vamos exigir apuração de todas as denúncias que cheguem pela central”, afirma Fábio Felix.

Denúncias deverão ser enviadas para o número de WhatsApp (61) 99904-1681. Hoje, o canal já colhe relatos sobre falhas nos atendimentos relacionados à Covid e descumprimento dos protocolos de segurança. As demandas registradas serão apuradas no âmbito do colegiado criado para acompanhar a execução do plano de imunização no DF.

Pedido de lista diária de imunizados

Na semana passada, o presidente da Comissão Especial da Vacina já tinha oficiado a Secretaria de Saúde sobre a necessidade de transparência para coibir fraudes. Em consonância com a Lei de Acesso à Informação, a lista diária de vacinados deverá conter informações sobre a categoria e atividade desenvolvidas pelos profissionais vacinados. Além disso, o GDF deverá informar que medidas serão adotadas para coibir o descumprimento do plano de imunização.

Integram a Comissão Especial da Vacina os deputados Fábio Felix (presidente), Jorge Vianna (vice), Rodrigo Delmasso (relator) e os Distritais João Cardoso e Iolando Almeida.