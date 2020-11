CLDF aprova Refis 2020 em primeiro turno

PUBLICIDADE

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nesta terça-feira (03) o novo formato do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, Refis-DF 2020. O Projeto de Lei foi apresentado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e tem previsão de auxiliar cerca de 345 mil pessoas a pagar os R$30 bilhões em dívidas.

A decisão foi aprovada em primeira instância pelos deputados distritais, com 24 votos. Se for aprovado novamente pela Casa, o Projeto de Lei seguirá para a sanção do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).