CLDF aprova moção de apoio e solidariedade a Mariana Ferrer

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou nesta terça-feira (10) uma moção de apoio e solidariedade a Mariana Ferrer, vítima de violência sexual que foi moralmente linchada em audiência.

A moção é de autoria dos deputados Jaqueline Silva (PTB) e Reginaldo Veras (PDT). “O ataque à sua honra, o linchamento moral, a tortura psicológica a que a senhorita foi submetida, na sessão de instrução e julgamento criminal, devem ser objeto de repúdio de todos, homens e mulheres, e não poderia ser diferente, com os agentes públicos no Distrito Federal”, diz o texto aprovado em plenário.

O caso gerou revolta recentemente, quando absolveu-se o réu André de Camargo Aranha, acusado de estuprar Mariana Ferrer durante uma festa na boate Café de La Musique, em Florianópolis-SC, em 2018. No entendimento do juiz do caso, Aranha não teve a intenção de estuprar a vítima. Por isso, viralizou na internet o termo “estupro culposo”.

Na audiência, o advogado do acusado aparece ridicularizando e atacando verbalmente Mariana, mostrando imagens da jovem que, a princípio, não têm relação com o caso.