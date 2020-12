CLDF aprova criação de Comissão Especial para tratar da vacinação contra Covid-19

PUBLICIDADE

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, nesta quinta-feira (10), a criação de uma Comissão Especial que vai atuar no acompanhamento e na fiscalização do plano de vacinação contra a covid-19 na capital federal. A proposição, elaborada pelo deputado Fábio Felix, foi assinada por outros oito parlamentares: Arlete Sampaio, Reginaldo Veras, Martins Machado, Rodrigo Delmasso, Chico Vigilante, Agaciel Maia, Jaqueline Silva e Leandro Grass.

“Já são mais de 4 mil vidas perdidas no DF e o GDF não apresentou qualquer plano preparatório para a vacinação. A corrida pela imunização massiva já é realidade em diversos países e nós estamos ficando pra trás. Compra de seringas, locais adequados para guardar as vacinas, tudo isso deve ser viabilizado com urgência para que toda a população seja imunizada o quanto antes. ”, afirmou o deputado Fábio Felix.

A parlamentar Arlete Sampaio declarou que é lamentável a ausência do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na reunião realizada no Ministério da Saúde nesta semana, além de não ter enviado um representante para substituí-lo no encontro. A vacina contra a covid-19 foi o tema discutido durante o evento.

“É um equivoco absurdo que ele está cometendo. É muito importante que tenhamos um plano de vacinação para o DF. Também precisamos ter uma iniciativa concreta para comprar vacinas, seringas, agulhas, estruturação de equipes, fortalecendo o Programa Nacional de Imunizações (PNI). E é isso que iremos acompanhar e cobrar nesta comissão”, destacou a deputada.

Por fim, o pedido de Comissão Especial também foi realizado devido a maneira como o governador está agindo diante do registro de vacinas contra a covid-19, feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

“O Governo Federal segue omisso na garantia de imunização da população contra a Covid-19. Por isso, diversos governadores e prefeitos têm iniciado tratativas diretamente com laboratórios, a fim de viabilizar a vacinação tão logo haja o registro pela Anvisa. O Governo do Distrito Federal, contudo, tem informado que aguardará todas as providências por parte do Governo Federal, como noticia a imprensa”, destaca.