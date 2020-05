CLDF aprova crédito para construção do Viaduto de Sobradinho

PUBLICIDADE 

A construção do viaduto de Sobradinho deu um importantíssimo passo nesta quarta-feira (19/5). A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em Sessão Extraordinária Remota, crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 44,5 milhões para a execução da obra, na BR-020.

“Essa é uma conquista pela qual trabalhamos há tempos, e que vai beneficiar mais de 130 mil pessoas que trafegam naquele trecho diariamente”, comentou o deputado distrital Claudio Abrantes. “Agradeço aos meus pares, bem como ao governador Ibaneis Rocha e ao presidente do DER Fauzi Nacfur pela parceria em prol desse contingente tão expressivo da nossa população”, completou.

O novo viaduto fará parte de uma modernização no sistema viário do DF que contempla, além de Sobradinho, outros pontos críticos no Recanto das Emas, Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo I e Jardim Botânico.

“A aprovação do crédito para o novo viaduto é um marco, mas o trabalho continua. Não vamos parar. Cada uma dessas obras significa conforto, dignidade e até mesmo saúde para condutores e passageiros”, disse o líder do Governo na Câmara.