Claudio Abrantes protocola indicação para construção de ciclovia na BR-020

PUBLICIDADE

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) protocolou, nesta quarta-feira (10/6), uma indicação para a construção de ciclovia na BR-020, no trecho que vai do Balão do Colorado até o balão de acesso à Avenida Independência, em Planaltina.

“Trata-se de um segmento da BR-020 de grande tráfego, onde atualmente as bicicletas têm de disputar espaço com veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. Só que, infelizmente, muitas vezes essa disputa acaba sendo fatal para a parte mais frágil, que é o ciclista”, explicou Claudio Abrantes.

Na indicação, o parlamentar sugere parceria entre o DER-DF e a Secretaria de Obras para a construção da ciclovia, cuja extensão será de 27 quilômetros. A obra atenderá moradores de Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, Colorado e diversos condomínios localizados às margens da via.

“Trata-se de segurança, dignidade e cidadania para os ciclistas, e não são poucos os que utilizam aquele trajeto”, lembrou Claudio Abrantes. “A saúde e o meio ambiente também agradecem, pois mais bicicletas nas ruas significam menos carros”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 19 de maio, Claudio Abrantes anunciou a aprovação, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, de um crédito para a construção de um viaduto em Sobradinho. No dia 25, o Diário Oficial do DF publicou o aviso de licitação para a construção da terceira faixa da BR-020. “Agradeço ao governador Ibaneis, aos meus pares e ao DER pelo reconhecimento à nossa luta pelas melhoras nessa via”, disse o deputado.

No último sábado, um motorista que trafegava na BR-020 atropelou e matou o ciclista Francisco Lourenço Filho, de 37 anos. O exame etílico do acusado apontou consumo de bebida alcoólica. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima, mas foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PMDF).

“Manifesto meu pesar pelo falecimento de Francisco. Sabemos que nada poderá trazê-lo de volta, mas defiro meus elogios à testemunha que denunciou o suspeito e aos agentes que o detiveram. Agora, desejamos que a força da lei e da Justiça cumpram o seu papel”, declarou Claudio Abrantes.

“O que queremos é evitar que situações como essa continuem a levar dor, a tirar a harmonia das nossas famílias”, finalizou o parlamentar. A indicação passará pela Câmara para ser levada ao governador Ibaneis Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE