Cláudio Abrantes faz exames por suspeita de contrair coronavírus

PUBLICIDADE

O deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT), passou mal nesta terça-feira (13), e fez exames para o novo coronavírus. De acordo com a assessoria do parlamentar, os testes preliminares indicam a infecção pela Covid-19.

Abrantes ainda aguarda o diagnóstico do exame definitivo. O deputado passou a apresentar os sintomas da Covid-19 no final de semana.

Conforme a assessoria, o parlamentar sofreu de cansaço em excesso, mal estar e perda do paladar. Antes mesmo do resultado do teste, deputados distritais prestaram solidariedade a Abrantes, inclusive o próprio presidente da CLDF, Rafael Prudente.