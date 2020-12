Cirurgias eletivas seguem autorizadas na rede pública

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde (SES) decidiu manter a realização das cirurgias eletivas até a próxima segunda-feira (14). A pasta seguirá avaliando os impactos da pandemia em toda a rede pública de saúde do DF ao longo desta semana. A depender dessa avaliação, as cirurgias poderão continuar após data a prevista.

De acordo com o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, a decisão foi motivada com fundamento em critérios técnicos monitorados frequentemente pela pasta, como o cenário atual da pandemia no DF e a taxa de ocupação dos leitos com suporte de ventilação mecânica – que na tarde desta segunda-feira (7) estava em 56,44%.

“A Secretaria procura, com a manutenção dessas cirurgias eletivas, atender também as enfermidades não Covid-19 com toda a segurança necessária neste momento ainda de pandemia por Covid-19”, explica Sanchez.

No dia 2 deste mês, os procedimentos foram retomados nas especialidades pediátrica, ortopédica, plástica, geral e coloproctologia. Em outubro e novembro, voltaram a ser feitas as cirurgias eletivas oftalmológicas, urológicas, ginecológicas e vasculares. A SES manteve em funcionamento os procedimentos oncológicos, cardiovasculares, transplantes e judicializados durante todo o período em que as cirurgias eletivas estavam suspensas.

Reforço no atendimento

Mesmo com todas as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a produção cirúrgica de várias unidades aumentou neste ano, no comparativo com o mesmo período de 2019.

O Hospital da Região Leste, no Paranoá, fez 875 cirurgias gerais até outubro deste ano. No mesmo período de 2019, passado foram 709 procedimentos – um aumento de 23%. Outra unidade que aumentou a produção foi o Hospital Regional de Ceilândia. O HRC promoveu uma força-tarefa em outubro que resultou em 196 cirurgias ortopédicas, representando um aumento de 21% em relação ao mesmo mês em 2019, quando foram realizadas 162 cirurgias.

Já o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), entre janeiro e setembro deste ano, registrou 280 cirurgias gineco-oncológicas. Foram cem procedimentos a mais que no mesmo período de 2019, o que representa um crescimento de 56% na produção de cirurgias da unidade.

As informações são da Agência Brasília