Cinco regiões do DF ficarão sem energia nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (10), equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) estarão nas regiões administrativas do Gama, Guará, Sobradinho, Planaltina e Vicente Pires para realizar serviços de melhora na distribuição de energia das cidades. Por isso, a distribuição será suspensa temporariamente durante os trabalhos.

A partir das 8h40 até 16h, a poda de árvores deixará sem energia o Núcleo Rural Monjolo (Gama), nas chácaras 10-B, 11 e 12. No Guará, o desligamento programado ocorrerá durante todo o dia, porém entre 8h40 e 12h30 nos conjuntos F, I, J, K, L, M e Q da QI 8 e nos blocos B, E, G, H e O; e entre 14h40 e 17h30, na QI 14, conjuntos F, I, J, K, L, M, Q e blocos B, D, E, G, H, O.

Em Sobradinho, o trabalho de extensão de rede aérea de alta tensão começa às 8h40 e vai até 16h30. O desligamento programado ocorrerá na Quadras 14 (conjuntos A-9, B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-8), Área Especial 32, Rua 5, Área Especial (Escola), Quadra 16 (conjuntos A, K, M, N, O, P, Q, R, S), Área Especial 1, 2 (Escola e conjuntos A a P), Área Especial 2 (terminal de ônibus) e Área Especial 11 ( lotes 6/7 e 8).

Duas regiões receberão as equipes da CEB no mesmo horário, entre 9h e 16h30: Planaltina, para substituição de poste e podas de árvores, e Vicente Pires, que terá cabos de baixa tensão substituídos. Em Planaltina, as chácaras 34 a 36, 39 a 41, 43, 74, 77 e 153 ficarão sem energia, assim como a Vila São José, nas chácaras 330, 330-A, 331, 334 e 369, de Vicente Pires.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília