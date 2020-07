Cinco RAs terão fornecimento de água interrompido nesta terça (28)

PUBLICIDADE

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) dá início, nesta terça (28), às obras de interligação da unidade de bombeamento aos novos reservatórios do Plano Piloto. Por isso, o fornecimento será interrompido em algumas regiões administrativas do DF.

Segundo a Caesb, não chegará a faltar água nas torneiras, de fato. Cada residência deverá contar com reservatório (caixa d’água) que comporte um volume mínimo correspondente ao consumo médio diário de água, conforme dispõe o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011.

Além disso, caso haja necessidade, as unidades de saúde das regiões afetadas serão atendidas por meio de serviços de caminhão-pipa.

Confira, abaixo, os locais em que a água deixará de ser fornecida no período das 8h desta terça até as 8h de quarta-feira (29).

Guará (toda a região): Guará I, Guará II, Setor Habitacional Lucio Costa, Expansão do Guará, SOF do Guará; Carrefour, Setor Park Sul, Superquadra Park Sul (SQPS); Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV), Setor de Oficinais Sul (Sofs), todo o Setor de Múltiplas Atividades Sul (Smas), Metrô-DF – Park Shopping, Leroy Merlin, Extra Hipermercado, CasaPark, Florida Mall, Superquadra Brasília (SQB), Colônia Agrícola Águas Claras (Caac) / Chácaras; Colônia Agrícola Bernardo Sayão (Cabs); Colônia Agrícola Iapi.

Cruzeiro Novo, Setor Residencial Interno – SRI e Octogonal. Sudoeste: toda a localidade, incluída a área do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

toda a localidade, incluída a área do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). SIA: toda a localidade, exceto o Setor de Inflamáveis (SIN).

toda a localidade, exceto o Setor de Inflamáveis (SIN). Plano Piloto: todo o Setor de Garagens Oficiais (SGO); todo o Setor de Indústrias Gráficas (SIG); todo o Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (Saam); Setor Militar Urbano (SMU), exceto o Hospital Militar de Área de Brasília (Hmab); todo o Regimento de Cavalaria e Guarda (CGD), inclusive o Batalhão da Guarda Presidencial (BGP); todo o Setor de Múltiplas Atividades Norte (Sman); atodo o Setor de Oficinas Norte (Sofn); todo o Setor Policial Sul (SPS; todo o Setor de Administração Municipal (SAM), inclusive TCB, SLU, TCDF, MPDFT, Palácio do Buriti e TJDFT, Centro de Convenções e Torre de TV; Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS) 901 a 908; Setor Habitacional de Casas Geminadas Sul (SHCGS) 702 a 708,; Comércio Local Sul (CLS) 702 a 708; Administração do Parque da Cidade; Instituto Médico Legal (IML); todo o Setor Recreativo Parque Norte; Parque Ferroviário de Brasília (Rodoferroviária); todo o Setor Policial (SPO ); todo o Setor Terminal Sul (STS).

