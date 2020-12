Cinco cidades do DF ficarão sem energia nesta terça-feira

PUBLICIDADE

Cinco regiões do Distrito Federal receberão serviços de melhorias na rede elétrica, nesta terça-feira (29). A partir das 8h40, as equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) estarão no Guará, Lago Sul, Park Way, Recanto das Emas e Gama. Por segurança, enquanto os serviços estiverem sendo executados, será preciso interromper o fornecimento de energia.

Entre as 8h40 e as 14h30, a CEB trabalhará na construção de rede aérea de alta e baixa tensão no Guará, deixando sem energia os blocos E e F, além dos comércios locais 1 e 2 da QE 38. No mesmo horário, a companhia estará no Park Way para substituição de transformador e extensão de rede aérea de baixa tensão. Com isso, o desligamento programado ocorrerá no Setor de Mansões, Quadra 4, conjuntos 1 e 2, lotes 1 a 3.

As outras três regiões, todas nas áreas rurais, receberão manutenção preventiva e poda de árvores até as 16h30. No Lago Sul, o desligamento ocorrerá no Altiplano Leste, chácaras Vale Verde, Taquari, São Jorge e Interlagos, além daquelas de números 3, 13, 30, 32, 34, 39, 40, 48 e 49, Fazenda Taboquinha e Gleba A-1.

Nos núcleos rurais Vargem da Bênção e Engenho das Lajes, no Recanto das Emas, ficarão sem energia os sítios Boa Vista, JK, Recanto dos Pássaros, Sonho Meu e Agropecuária Barbosa, além das chácaras 16, 17 e 26. No Gama, o desligamento ocorrerá no Núcleo Rural Casa Grande, afetando Recanto das Palmeiras, Chácara 2MA02, quadras 1 a 3 e Chácara Irmãos.

Também ficará sem energia o Núcleo Rural Ponte Alta, abrangendo a fazenda Ponte Alta e as chácaras 1 a 18, 5-A, Recanto Felicidade, Minas Gerais, Luar do Sertão, Criativa, Novo Horizonte, Chá de Estrelas, Olho d’Água, Santa Neuza e Cosme e Damião.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a CEB pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília