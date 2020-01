CIL publica resultado de segunda chamada nesta sexta (31)

PUBLICIDADE 

O resultado da segunda chamada para os Centros Interescolares de Línguas (CILs) será divulgado na sexta-feira (31), a partir de 18h. Os estudantes contemplados deverão efetivar as matrículas nos dias 3 a 5 de fevereiro, no CIL em que foram contemplados com a vaga. As aulas começam no dia 10 de fevereiro de 2020.

As inscrições para os CILs para o primeiro semestre de 2020 foram realizadas entre os dias 22 de novembro e 15 de dezembro, pelo site da Secretaria de Educação. A efetivação das matrículas dos estudantes sorteados na primeira chamada foi entre os dias 21 e 24 de janeiro.

Documentos para efetivar a matrícula

Toda a documentação deve ser entregue contendo cópia e documento original.

Certidão de Nascimento

CPF do estudante

Duas fotos 3X4

Comprovante residência

Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009

Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) atualizada em janeiro/2020, constando série e turno.

O responsável deverá apresentar, no ato da matrícula do estudante menor de idade, os seguintes documentos pessoais:

Registro Geral (RG)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Para outras informações, acesse a Estratégia de Matrícula 2020.

Saiba mais sobre os CILs. Acesse Nossa Rede.

Comunidade

As inscrições para as vagas remanescentes destinadas à comunidade deverão ser realizadas entre os dias 7 a 10 de fevereiro de 2020, no site da Secretaria de Educação. O sorteio eletrônico será no dia 11 de fevereiro e o resultado está previsto para sair no mesmo dia. As matrículas deverão ser efetivadas nos dias 12 e 13 de fevereiro, no CIL em que a pessoa foi contemplada com a vaga.

Com informações da Agência Brasília