CIEE mantém trabalho assistencial à distância com adolescentes

PUBLICIDADE 

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) trabalha há 56 anos com a capacitação profissional e inserção de jovens no mercado de trabalho. O Espaço de Cidadania, localizado em Taguatinga, promove encontros virtuais com jovens em vulnerabilidade social que estão inscritos no projeto. O objetivo é fortalecer a convivência, a participação cidadã, o retorno ou permanência na escola e uma formação geral para a vida.

Com unidades em São Paulo, Salvador e Manaus, o espaço do CIEE recebe adolescentes no contra turno da escola com atividades temáticas e oficinas. No momento atual, de pandemia e isolamento social, a unidade do Espaço de Cidadania do DF mantém o atendimento e o vínculo com os alunos e familiares, via WhatsApp e outras plataformas virtuais.

São realizadas dinâmicas à distância, como a criação de vídeos de talentos, encontros virtuais com trocas de experiências durante o período, além da criação de desenhos, poemas e paródias. O vínculo é elemento essencial a ser trabalhado entre os colaboradores e os conviventes do espaço de convivência do CIEE.

A finalidade do trabalho é fazer com que o jovem continue recebendo o acompanhamento, mesmo com a suspensão dos encontros presenciais. De acordo com a orientadora do Espaço de Cidadania do DF, Sabrina Freitas Tavares Jacobino, sempre que se percebe algo diferente com algum convivente, a equipe entra em contato com a família para saber se está tudo bem. “A partir dessas situações foi possível perceber a dificuldades vivenciadas pelas famílias, como por exemplo, a falta de comida, em casa. E o CIEE passou a doar cestas básicas às famílias necessitadas”, explica a pedagoga. No dia 2 de junho, 67 cestas foram doadas a algumas famílias que frequentam o espaço de convivência.

O Espaço de Cidadania

Os jovens atendidos pelo Espaço de Cidadania são encaminhados prioritariamente pela rede socioassistencial, em particular, pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). São unidades do CIEE dedicadas à oferta de ações e serviços gratuitos para o público em situação de vulnerabilidade e risco social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



CIEE, 56 anos

Desde sua fundação o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem.

Atualmente, administra o estágio de mais de 200 mil estudantes e a aprendizagem de mais de 100 mil adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de ações voltadas à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

A entidade sem fins lucrativos não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe. É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados. O Conselho é composto por educadores, profissionais liberais e empresários, todos voluntários.

Para mais informações acesse o portal do CIEE