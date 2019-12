Cidadão aciona CBMDF para averiguar buraco de três metros de profundidade em Ceilândia

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quarta-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado por um cidadão para averiguar um buraco aberto nas margens da pista de uma via que separa a Expansão do Setor O do Setor de Indústrias de Ceilândia.

De acordo com o CBMDF, o buraco abriu sobre o solo atingindo cerca de 1,5m sob a pista. A cratera tem cerca de cinco metros de comprimento e aproximadamente três metros de largura e de profundidade, ainda segundo os bombeiros.

A Defesa Civil compareceu ao local e tomará as devidas providências junto com a NOVACAP.