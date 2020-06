Ciclovias de Samambaia são sanitizadas

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Nesta sexta-feira (5), foi inciada a sanitização das ciclovias de Samambaia (DF). Após o aval da Diretoria de Vigilância Ambiental (DIVAL), a Administração Regional da cidade começou a lavagem que tem o objetivo de combater a propagação do coronavírus entre a comunidade local. A ação conseguiu desinfectar 5 km da via, entre as quadras 200/ 400 da cidade.

“Estamos trabalhando diariamente para orientação e conscientização da população. Mas para vencermos essa pandemia, contamos com a participação da comunidade” ressalta Gustavo Aires, Administrador de Samambaia

Aires disse ainda que “a ação terá continuidade nas próximas semanas e contemplará outras áreas da cidade”. O administrador explicou que o produto utilizado foi água e cloro em alta porcentagem e que as equipes seguiram as orientações passadas.

Sanear DF

Só nesta semana, com o apoio do programa Sanear DF, coordenado pela Secretaria Executiva das Cidades, da Secretaria de Governo e a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), foi possível sanitizar todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as estações do metrô de Furnas, Samambaia Norte e Samambaia Sul. Além da distribuição de máscaras em vários pontos da cidade e a ação de conscientização e orientação nos pontos comerciais.

