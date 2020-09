Ciclovia da DF-128 ganhará extensão até a BR-020

PUBLICIDADE

Os ciclistas da DF-128 receberão do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) a extensão do percurso dessa faixa exclusiva para ciclistas. Cerca de 20 mil pessoas serão beneficiadas

Atualmente com 1,3 km de extensão, a pista, que tem 2,5 metros de largura, começa na altura do 1º Distrito Rodoviário do DER e vai até a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na Estância Mestre d’Armas. Com a adição de 1,2 km, os ciclistas poderão pedalar até a BR-020.

Obra em execução

Empreendido por administração direta do DER, o trabalho, que já se encontra na fase de aplicação de cascalho para a base, conta com a mão de obra de sete servidores. A segunda fase será a pavimentação, seguida por sinalização vertical (pintura) e horizontal (instalação de placas).

“Nós vamos fazer toda a parte de terraplenagem, dar uma melhorada na sub-base da faixa já existente, tratar a base com cascalho e instalar a massa asfáltica nesse novo trecho”, detalha o chefe do 1º Distrito Rodoviário, Kênio Avelar. A expectativa é concluir a obra até o fim deste mês.

Usuário constante de bicicleta, o estudante de engenharia elétrica Emerson Vieira, 25 anos, destaca a importância de ter uma via exclusiva para ciclistas. “Não é nada seguro disputar espaço com os motoristas, ainda mais em BR”, comenta. Assim como ele, várias outras pessoas que têm na bicicleta seu meio de transporte ganharão mais espaço para se locomover.

