Ciclistas são atropelados no Eixão

Um acidente perto da quadra 209 Norte aconteceu na noite desta quarta-feira (14). Os ciclistas Natan e Francisco foram atropelados enquanto passavam pela pista do Eixão. No episódio, as vítimas sofreram escoriações pelo corpo e foram encaminhadas para o Hospital de Base.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 19h, após o começo da chuva no local, o que provocou o acidente.