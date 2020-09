Ciclistas: DER distribui 4 mil coletes reflexivos no DF

PUBLICIDADE

Por meio da Educação de Trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) realiza, no próximo domingo (20), uma ação educativa para a distribuição de quatro mil coletes refletivos para ciclistas e dois mil kits com materiais educativos de trânsito aos pedestres.

O evento acontecerá no Eixo Rodoviário (DF- 002), a partir de 8h30, na altura da 108 norte. Devido os cuidados com a pandemia do novo Coronavírus, a ação acontecerá no sistema drive-thru, seguindo todas as recomendações de higiene e distanciamento entre as pessoas.

“Mesmo em meio à pandemia não perdemos nossa responsabilidade de educar as pessoas em relação ao trânsito. Por isso vamos promover esta ação seguindo todas as normas recomendadas para evitar a proliferação da Covid-19”, esclareceu o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

A expectativa do órgão é atender seis mil ciclistas e pedestres durante a manhã deste domingo incentivando a mobilidade ativa. O evento contará com o apoio dos Coordenadores de Grupos DF e Entorno e dos grupos de pedal Pedala Planaltina e Mixirica Bike Culture. No local também será montada uma oficina de pequenos reparos para as bicicletas em parceria com a Shis Bike.

Ações na Semana Nacional de Trânsito

Entre os dias 18 e 25 deste mês, em homenagem à Semana Nacional do Trânsito (SNT), instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997, a equipe da Transitolândia realizará diversas ações educativas (confira aqui a programação).

O tema deste ano é “Perceba o risco. Proteja a vida”, o mesmo da campanha mundial Maio Amarelo que foi estendido para conscientizar a sociedade sobre o número de acidentes de trânsito.

Nas ações, que serão voltadas para a segurança dos pedestres e motociclistas, haverá a distribuição de kits com materiais educativos de trânsito. Ao todo, a expectativa é que sejam distribuídos 10.500 kits durante toda a semana.

Os materiais que compõem os kits que são entregues nas ações variam de acordo com o objetivo da abordagem e do público alvo e podem conter bafômetro, aromatizador de carros, suporte para celular, adesivo, revista coquetel, sacochilas, chaveiro cordão, adesivo, manual motociclista, garrafinha, camiseta, adesivos para ciclistas e manual do ciclista, boné e caneta.

Por conta do período de isolamento social causado pela pandemia do novo Coronavírus, todas as ações programadas para a SNT vão acontecer no sistema drive-thru para evitar aglomerações e a aproximação entre as pessoas.

Campanha Trânsito e Meio Ambiente

Para dar início à programação da Semana Nacional de Trânsito, nesta sexta-feira (18), a partir de 9h30, a equipe educativa promoverá uma blitz na altura do km 8 da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA/DF-003), no trecho em frente ao Parque Nacional de Brasília (Água Mineral).

A ação será voltada para os acidentes de trânsito associados às queimadas. “Essa conscientização é importante porque as queimadas, além de prejudicarem o meio ambiente são também causadoras de acidentes de trânsito, principalmente próximas às rodovias”, alertou a diretora de Educação de Trânsito do DER, Jucianne Nogueira.

Nesta temática, os kits que serão entregues contêm lixeiras para carro, revista coquetel, chaveiro e materiais educativos com a temática “trânsito e meio ambiente”.

Com informações da Agência Brasília