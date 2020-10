Ciclista não resiste após ser atropelado por caminhão na EPIA

PUBLICIDADE

Após ser atropelado por um caminhão na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), um ciclista não resistiu e acabou falecendo, na noite desta segunda-feira (26).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o acidente aconteceu sob o Viaduto Ayrton Senna. No local, o motorista do caminhão disse ter apenas ouvido um barulho, e que entrou em choque ao perceber que havia uma pessoa, com sua bicicleta, sob o caminhão.

A vítima, Eduardo Charles Carvalho de Oliveira, 20 anos, foi encontrado já sem vida e com afundamento toráxico, fratura no fêmur e fratura na cervical. Já o condutor do caminhão foi atendido, amparado por conhecidos e não houve a necessidade de ser levado a um hospital.

O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), juntamente de uma equipe da Polícia Civil (PCDF), que fazia a perícia do local do acidente. O atropelamento causou um grande engarrafamento na via, controlado pelas autoridades.