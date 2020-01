Ciclista morre atropelado por motorista embriagada; Justiça concede liberdade a suspeita

PUBLICIDADE 

Um ciclista de 24 anos morreu após ser atropelado no último sábado (25), na DF-459, via que liga Ceilândia a Samambaia. O homem foi atropelado por um carro. A motorista assumiu que estava embriagada no momento do acidente.

O padeiro Jailson Barbosa, 34 anos, teve várias fraturas e perfurações com o atropelamento. Jailson não resistiu aos ferimentos e, na manhã desta segunda (27), veio a óbito no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Além de estar sob efeito de álcool, a mulher que dirigia o carro que atropelou Jailson assumiu que nunca possuiu carteira nacional de habilitação. Luzia Ferreira de Assis, 24 anos, assumiu ter bebido e disse, em depoimento, que estava indo a uma festa no momento do acidente. Ela foi presa em flagrante e levada à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Soltura

No domingo, em audiência de custódia, a juíza Luciana Gomes Trindade decidiu por conceder liberdade provisória à suspeita. A magistrada considerou que a conduta “não evidenciou periculosidade exacerbada da autora”. O fato de ser réu primária contou a favor para Luzia.

“Entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada da sua autora, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio. Além disso, este possui diversas condições pessoais favoráveis, como o fato de ser primário e possuir bons antecedentes, a existência de residência fixa com confirmação do endereço a ser realizada perante o Juízo natural da causa e trabalho lícito”, afirmou a juíza nos autos.