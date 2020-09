Ciclista é atropelado próximo a Samambaia

PUBLICIDADE

Um homem de aproximadamente 30 anos foi atropelado por um caminhão no fim da noite de sábado (12) na DF-001, próximo à QR 516 de Samambaia. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) prestou socorro.

A vítima é Jean Carvalho dos Santos. Ele teve traumatismo na cabeça e um ferimento grave na face. No momento do atendimento, Jean respondia a alguns estímulos dos bombeiros, mas não conseguia falar com os militares. O homem foi transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O caminhão envolvido no acidente um Shineray de cor branca, era conduzido por Gian da Silva Nunes, idade não informada. Ele não se feriu.

A Polícia Militar (PMDF) ficou a cargo do local.