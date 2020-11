Ciclista de 50 anos morre atropelado na BR-251

PUBLICIDADE

Um ciclista de 50 anos veio a óbito após ser atropelado por um carro de passeio no km 30 da BR-251, próximo a São Sebastião, na noite de segunda-feira (9).

A vítima não foi identificada. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem aparentava ter entre 40 e 50 anos.

O carro envolvido no acidente é um Citroen de cor prata. O condutor não se feriu. Motorista e ciclista seguiam no mesmo sentido, quando o automóvel acabou atingindo a bicicleta por trás, segundo informações preliminares.

É o segundo atropelamento no DF em três dias. No domingo (8), um policial civil reformado de 54 anos foi atropelado em Sobradinho 2. Givelson Carlos Batista da Cunha teve de passar por cirurgia de reconstrução da face após o acidente. O motorista do carro que o atropelou chegou a prestar socorro, mas fugiu do local após a chegada da Polícia Militar (PMDF). Um dia depois, ele se apresentou à 35ª DP.

