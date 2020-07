Ciclista cai da bicicleta, e é transportado pelo Resgate aéreo

PUBLICIDADE

Um ciclista sofreu um acidente às 11h19, na Flona, em Ceilândia, neste domingo (5).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a vítima, Cristiano Antonio Batista.

Ele perdeu o controle de sua bicicleta e ao cair acabou lesionando o tornozelo esquerdo.

Por conta do local da ocorrência, foi utilizado o resgate aéreo, bem como as motos resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A vítima foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e no momento do socorro encontrava-se consciente, estável e com suspeita de fratura no tornozelo citado.