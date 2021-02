Chuvas no DF castigam o Sol Nascente

PUBLICIDADE

As fortes chuvas que vem atingindo o DF tem causado muitas preocupações para os moradores do Sol Nascente. No Trecho 3, nas áreas próximas à Avenida Córrego das Corujas e na Chácara 73, a tarde desta sexta-feira (12) sofreu com enxoradas que invadiram casas e comércios.

De acordo com o deputado distrital, Chico Vigilante (PT), o castigo causado pelas tempestades são ainda maiores por conta da falta de infraestrutura do local. “Essa situação desesperadora é a prova cabal do completo abandono do Sol Nascente por parte do Governo do Distrito Federal. Não adiantou de nada ter transformado a localidade em região administrativa, pois, o descaso com esse povo sofrido continua. Vou cobrar providências urgentes das autoridades para que a população do Sol Nascente não tenha que virar super herói todas as vezes que chover na cidade”, afirmou o deputado em nota.

Ocorrências relacionadas às chuvas

Entre as 6h e 18h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a catorze ocorrências para captura de insetos, três para corte emergencial de árvores (na SHCGN 708 Norte, árvore de pequeno porte caiu interditando a rua), três para alagamentos, uma para veículo sendo arrastado por enxurrada (Sol Nascente, em Ceilândia) e duas para suspeita de desabamento, devido à aparição de rachaduras em paredes da edificação (no Gama, a Defesa Civil foi acionada para avaliar o caso). As ocorrências se deram nas mais diversas regiões do Distrito Federal.

Não houve vítimas nos atendimentos. O CBMDF dispõe ainda de um Plano de Chamada, sendo possível acionar até mesmo militares de folga em caso de necessidade.