Chuvas fortes para capital federal nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (20), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) emitiu um alerta de chuvas fortes com rajadas de ventos e raios no Distrito do Federal. No aviso enviado, o órgão alerta para o perigo de alagamentos e orienta a procurar locais seguros.

Caso esteja no interior de veículos, a orientação é não passar por locais alagados. Se o condutor não conseguir ver o meio-fio, que tem em torno de 25 centímetros de altura, o ideal é mudar de rota para não perder o veículo e nem arriscar a própria vida. Em caso de alagamento inevitável, a orientação é sair do carro imediatamente e buscar um local seguro.

A orientação, em casos de destelhamento, é não sair para procurar abrigo, mas sim se ficar debaixo de mesa ou cama, para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha. “Em situações de emergência, o primeiro órgão a ser acionado é o Corpo de Bombeiros Militar do DF, pelo 193. A Defesa Civil é chamada pelos bombeiros quando há ameaça iminente de desabamento de estruturas. O canal direto com o órgão é o 199 ou ainda o 3362-1906”, orientou o subsecretário de Defesa Civil, coronel Sérgio Bezerra.

Outra orientação é não utilizar equipamentos ligados à rede elétrica, principalmente se tiverem sido molhados, pois há risco de choque elétrico e curto-circuito.

Para receber os alertas é necessário fazer um cadastro prévio. Para solicitar o recebimento desses avisos, o interessado deve enviar o CEP para o número 40199.

Recomendações

Na rua

Não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés e não empinar pipas ou aeromodelos com fio. Outra orientação é evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas. Áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos não são indicadas, por conta do risco de raios.

É importante também não permanecer no alto de morros ou no topo de prédios e não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos e jamais se abrigar debaixo de árvores isoladas.

Em piscinas

Durante as chuvas, a orientação é não entrar em piscinas ou lagos por conta do risco de raios e descargas elétricas. Em rios e cachoeiras, o problema é agravado pela possibilidade de onda de cheia.

Com informações da Agência Brasília.