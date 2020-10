Chuva: Novacap em ação em vários pontos do DF

PUBLICIDADE

Após o longo período de seca, a chuva chegou ao Distrito Federal e os serviços de prevenção aos possíveis transtornos ocasionados por ela não param. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) segue trabalhando, mesmo em dias de chuva, nos fins de semana e inclusive feriados, de 08h às 19h.

Somente em 2020, já foram realizadas mais de 71 mil podas e erradicações de árvores em todo o DF. De acordo com a Novacap, o número é recorde. “Depois de quatros anos sem contratos para podas, nós estamos trabalhando para zerar as demandas represadas neste período”, informou o diretor do Departamento de Parques e Jardins (DPJ), Raimundo Silva.

A meta da Companhia é finalizar o ano com mais de 100 mil serviços realizados. Raimundo Silva explicou ainda que os trabalhos são de prevenção e tem o objetivo de deixar a cidade em boas condições.

Além das podas, as obras de revitalização da tesourinha da 101/102 da Asa Norte estão chegando ao fim. Neste sábado,(24), as equipes estão trabalhando no nivelamento dos bueiros. “Nosso trabalho não parou e nem vai parar. Estamos empenhados em zerar as demandas da cidade”, afirmou Raimundo Silva.

As informações são da Agência Brasília