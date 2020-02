Chuva forte: viadutos de acesso a Águas Claras e Taguatinga são interditados

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (24), a chuva forte que cai na capital federal gerou alagamentos e atrapalhou o trânsito em determinados pontos da cidade. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), o córrego que passa embaixo da Estrada Park Vicente Pires (EPVP), no sentido Águas Claras, transbordou e água invadiu a pista. Os carros que passam pelo local tiveram que subir no canteiro central ou encostar para fugir da forte enxurrada provocada.

Outro ponto interditado foi a pista que passa por baixo do viaduto Israel Pinheiro, em ambos os sentidos. Veículos estão parados na rua. O viaduto de acesso ao centro de Taguatinga também foi um ponto de alagamento registrado pelo DER. Por causa do volume de água, vários carros foram obrigados a parar.

O instituto de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta sobre o risco de corte de energia, alagamentos e queda de árvores em decorrência do temporal. De acordo com a previsão, os ventos podem chegar a a marca de 100km/h.

O instituto recomenda que, em caso de grande ventania, não fique debaixo de árvores e que os motoristas devem estacionar longe de placas e torres de transmissão. Para quem está em casa, a indicação é retirar os aparelhos eletrônicos das tomadas e desligar o quadro geral de energia da residência, em caso de tempestade.