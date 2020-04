Chineses doam equipamentos para diagnosticar e combater o coronavírus

PUBLICIDADE 

Nos próximos dias, o Governo do Distrito Federal (GDF) vai receber a doação de duas mil máscaras de proteção, 9.600 mil testes do tipo PCR e equipamentos necessários para a leitura dos testes. A ação se da por parte da empresa chinesa Fosun, e reforça a boa relação diplomática dos gestores do DF com outros países.

“Nessas horas todos os gestos de solidariedade são bem-vindos. A doação feita pelos chineses mostra a importância de mantermos boas relações diplomáticas e reforça que o DF está conectado e disposto a colaborar com aqueles que trabalham na luta contra o coronavírus”, afirma o vice-governador Paco Britto.

Todo o material será entregue à Secretaria de Saúde, responsável por definir a melhor destinação para os equipamentos. A Fosun, responsável pela doação, é um grupo chinês com atuação nos mercados de fármacos, equipamentos de saúde, comércio e derivados de ferro e aço, entre outros. No contexto da Covid-19, o grupo tem feito diversas doações. Além do Brasil, por exemplo, Portugal também recebeu materiais como máscaras e testes do conglomerado com base na cidade de Xangai

Diplomacia

Em setembro de 2019, Paco Britto esteve na China, quando aproveitou para dialogar com empresários de diversos setores. Ele apresentou a carta de parcerias público-privadas em andamento no DF e lembrou as conversas que teve com investidores daquele país em Brasília durante seminários e também no Palácio do Buriti.

“A doação desses materiais pela empresa chinesa demonstra o importante papel da cooperação internacional, em especial neste momento de crise. Desde a missão oficial do Governo do Distrito Federal à China no ano passado, temos estreitado nossos laços, compartilhando experiências e soluções no combate à pandemia”, reforça Renata Zuquim, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do GDF​.

De acordo com o governo federal, a China é, desde 2009, o principal parceiro comercial do Brasil e está entre as principais fontes de investimento estrangeiro direto no país. Destaque para os setores de energia e mineração, siderurgia e agronegócio. Além disso, a China é o principal destino das exportações do DF, sendo a soja e o frango os principais produtos.

Com informações da Agência Brasília.