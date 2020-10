Chapa mira esporte e tecnologia

PUBLICIDADE

Pedro Marra

[email protected]

As eleições do Iate Clube de Brasília acontecem no próximo sábado, às 11h, por meio de aplicativo de votação para evitar uma possível proliferação do novo coronavírus na instituição. A eleição, totalmente virtual pela primeira vez na história, irá escolher uma chapa para o Conselho Deliberativo e outra para a Comodoria.

Pela chapa 11 “Iate: unir para ser feliz”, Flávio Pimentel Martins é o candidato a comodoro. Atual presidente da Federação Náutica de Brasília (FNB), o engenheiro civil aposentado tem experiência na vela, sendo praticante desde 1976. Entre as propostas do grupo, está o envolvimento de todos os segmentos esportivos praticados no Iate: masculino e feminino, infantil, juvenil, sênior e master; ampliar a oferta de vagas nas escolas esportivas. Segundo Flávio, o foco é dar apoio para jovens atletas treinarem e competirem no clube para disputarem torneios nacionais e internacionais, além de disponibilizar cursos e clínicas para os atletas, professores e técnicos. Um dos pilares desse apoio seriam equipes de alto rendimento com recursos vindos do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

“É segurar o jovem mais no clube, para que ele não deixe de estudar. Se ele não se organizar de tal forma que tenha um horário para cuidar também do corpo, a mente não vai estar boa para estudar para um vestibular. A gente quer que ele fique no clube em horários adequados para praticar esporte”, comenta Flávio Martins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra ideia do grupo é dar continuidade às melhorias da infraestrutura digital do Iate, como ampliar os pontos e da velocidade da rede wi-fi e gerar mais integração dos sistemas computacionais do Iate: financeiro, contabilidade, patrimônio e secretarias, por exemplo. Com isso, a vice-diretoria de Informática passaria a ser vice-diretoria de Inovação e Tecnologia sob a coordenação direta da Comodoria.

“Queremos colocar um aplicativo onde todos os serviços solicitados pelo site ou presencialmente nas secretarias do clube possam ser feitos no celular. É um aplicativo que pode facilitar muito a vida do associado no seu relacionamento com o clube, em reservas de churrasqueiras, de embarcações para lazer como o caiaque, e para uma série de serviços feitos pela internet ou presencialmente”, afirma o candidato Flávio.

Um Iate mais social e cultural é outro pilar dentre as propostas da chapa 11. O objetivo é criar um ambiente para socialização integrada dos frequentadores de todas as áreas do Iate, composto de restaurante, piano bar e local para eventos culturais, por exemplo. “Sem prejuízo dos eventos culturais já tradicionais do clube, queremos incentivar a realização de eventos aos jovens para segurá-lo no clube. Outra coisa é voltarmos a ter um bom restaurante de alta qualidade, e incentivar uma vida noturna no clube social. Vamos encontrar um meio de estimular isso”, declara o postulante a comodoro.

Por fim, Pimentel destaca que, se eleita para a Comodoria do Iate, a chapa 11 quer aprimorar a arquitetura urbana da instituição. Entre as propostas, está: realizar e implantar projeto de paisagismo; revitalizar e reformar o parque das churrasqueiras, os prédios da sede social e do poliesportivo; revisão da rede de para-raios e aterramentos; construção da Escola de Desportos Náuticos; e recuperação do cais de concreto e do cais metálico, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A questão do paisagismo é que o clube poderia estar um pouco mais florido. Procurar um bom profissional na área e criar jardins, fazendo com que se preserve o que ainda tem de verde no clube e deixá-lo mais verde e colorido”, esclarece.

O 1º vice-comodoro da chapa 11 é Maurílio Santinello, com experiência no cargo entre 2011 e 2013. A 2ª vice-comodoro é Maria Cecília de Almeida Moço, que ingressou ao quadro do Iate Clube de Brasília como sócia usuária em maio de 2003, tornando-se sócia proprietária em 2007.

Cadastro atualizado para votar

Para votar é necessário que o cadastro do associado esteja atualizado, de acordo com o estatuto. Principalmente a foto do titular, que deve ser recente, pois uma das etapas de confirmação da identidade consiste em uma selfie, que será comparada com a imagem do cadastro. A atualização pôde ser feita até as 17h da última quarta-feira. Mas, para isso, devem estar quitados os débitos junto à tesouraria.

O processo de votação somente poderá ser feito por meio de um smartphone com câmera frontal. Às 11h do próximo sábado, horário de início da votação, será disponibilizado um link no site do Iate (www.iateclubedebrasilia.com.br), que irá direcionar ao aplicativo das eleições. Serão abertas telas para preenchimento com os dados do titular. Todo o procedimento será intuitivo e simples. Juntamente com o número do título, deverá ser acrescido o código do respectivo título. Por exemplo, proprietário: 01 + nº do título.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a confirmação dos dados, as chapas homologadas serão apresentadas em formato de múltipla escolha, para que o sócio vote. O associado poderá escolher uma chapa para Conselho Deliberativo e uma para Comodoria. Caso prefira, poderá votar em apenas uma das categorias. Concluído o procedimento de votação, será gerado um comprovante. A partir daí, a votação será encerrada às 20h do mesmo dia, 10 de outubro.