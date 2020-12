Chamas destroem cômodo de residência no Sol Nascente

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, nesta sexta-feira (04), para combater um incêndio que atingiu uma casa, no Sol Nascente. As chamas destruíram um dos três cômodos da residência.

Após chamas serem controladas pelos bombeiros, a proprietária do imóvel informou que uma inquilina mora na casa e estava no trabalho no momento do incêndio.

Felizmente, ninguém se feriu e a perícia do CBMDF foi chamada para os procedimentos cabíveis.